Wetterextreme wie Sturm, Hagel und Starkregen haben die deutschen Versicherer in diesem Jahr fast fünf Milliarden Euro gekostet. Die versicherten Schäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen seien 2023 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 900 Millionen Euro auf 4,9 Milliarden Euro gestiegen, so Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Versichererverbands GDV. "Sie liegen damit leider ziemlich stabil auf dem hohen Niveau des langjährigen Durchschnitts."