Von Simon Hurtz

Jetzt hilft bei Twitter offenbar nur noch Alkohol. "Ist es zu früh für Wodka?", fragten sich Angestellte auf der internen Kommunikationsplattform Slack, während sie Elon Musk zuhörten. Der neue Eigentümer hatte die gesamte Belegschaft am Donnerstag spontan zu einem Meeting einbestellt, sprach von Milliardenverlusten und sagte: "Eine Pleite ist nicht ausgeschlossen." Das Treffen, aus dem der Newsletter Platformer zitiert, war zur Mittagszeit angesetzt, und vermutlich hätte nicht mal eine ganze Flasche Schnaps gereicht, um sich schönzutrinken, was mit Twitter geschieht.

Es ist unmöglich, auch nur die aktuelle Nachrichtenlage zusammenzufassen. Musk ändert stündlich seine Meinung, Leute werden gefeuert und wieder zurückgeholt, hochrangige Manager kündigen von sich aus. Twitter führt Funktionen an ein und verwirft sie nach wenigen Stunden, selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen nicht mehr, welchen Regeln auf der eigenen Plattform gerade gelten.

Alle müssen zurück ins Büro

Mit der Warnung vor einem möglichen Konkurs möchte Musk den Druck auf die Angestellten erhöhen: Wenn ihr nicht alles gebt, werdet ihr alles verlieren. Anfang der Woche hatte er rund die Hälfte der 7500 Angestellten entlassen, scheint aber überzeugt zu sein, dass Twitter weitere Personalkosten einsparen muss. Mit einer nächtlichen E-Mail, seiner ersten Nachricht an die Angestellten, beendete er die aktuelle Home-Office-Regelung. Künftig verlangt Musk mindestens 40 Stunden Anwesenheit pro Woche.

Vergangenes Jahr hatte Twitter versprochen, dass alle Mitarbeitenden ihren Arbeitsort frei wählen könnten - und zwar für immer. Nun sollen auch Menschen mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen wieder Vollzeit ins Büro kommen. Eine Übergangszeit gibt es nicht, die Vorgabe gilt ab sofort. Als Angestellte am nächsten Tag fragten, wie sie das schaffen sollen, antwortete Musk: "Wenn Sie physisch in der Lage sind, ins Büro zu kommen und nicht auftauchen, dann ist die Kündigung akzeptiert."

Selbst Twitters eigene Rechtsabteilung bezweifelt, dass Musk damit durchkommt. "Persönlich glaube ich nicht, dass Twitter-Angestellte ins Büro zurückkehren müssen", schrieb ein Anwalt auf Slack. "Auf jeden Fall nicht ohne Vorankündigung, wenn überhaupt." Nach dieser Rechtsberatung dürfte auch der Jurist seinen Job los sein. Das Gleiche gilt für ein halbes Dutzend Führungskräfte, die in den vergangenen 24 Stunden hinwarfen, darunter der Datenschutzbeauftragte, die Leiterin der Abteilung Compliance, die Chefin für Informationssicherheit und der Verantwortliche für "Vertrauen und Sicherheit".

"Elon hat keine Angst vor der FTC"

Etwas mehr Vertrauen und Sicherheit könnte Twitter gut gebrauchen. "Wir beobachten die jüngsten Entwicklungen bei Twitter mit großer Sorge", sagte ein Sprecher der US-Verbraucherschutzbehörde FTC. Nachdem Twitter mehrfach gegen Auflagen verstoßen hatte, verpflichtete sich das Unternehmen, neue Funktionen und Produkte auf Datenschutz und Sicherheit zu prüfen, bevor diese eingeführt werden.

Musks persönlicher Anwalt Alex Spiro, der nun Twitters Rechtsabteilung leitet, soll gesagt haben: "Elon schießt Raketen in den Weltraum, er hat keine Angst vor der FTC." Das Team, das für Anfragen von Regierung und Behörden zuständig ist, wurde durch Entlassungen und Kündigungen derart dezimiert, dass kaum noch Menschen übrig sind, die der FTC Antworten geben könnten. Der Jurist, der Musks abrupte Abkehr vom Home-Office hinterfragte, geht davon aus, dass die Behörde Twitter mit Milliardenstrafen belegen wird. Musk versicherte den Angestellten in einer weiteren E-Mail, man werde alles tun, um die Auflagen der FTC zu erfüllen.

Auch ohne zusätzliche Strafen benötigt Twitter dringend Geld. Um den Kauf zu finanzieren, belastete Musk das Unternehmen mit Schulden in Höhe von 13 Milliarden Dollar, dafür muss Twitter jedes Jahr eine Milliarde Dollar Zinsen zahlen. Angeblich verliert die Plattform derzeit vier Millionen Dollar pro Tag. Musk sagte, er habe Tesla-Aktien im Wert von fast vier Milliarden Dollar verkauft, "um Twitter zu retten".

Chaos um die Verifizierung

Das aktuelle Geschäftsmodell basiert fast ausschließlich auf Werbung. In der vergangenen Woche haben etliche große Konzerne und Agenturen aufgehört, Anzeigen auf Twitter zu schalten. Sie machen sich Sorgen, dass Musk die Plattform in einen Ort verwandeln könnte, an dem Beleidigungen, Bedrohungen und Sexismus geduldet werden. In einem solchen Umfeld möchte kein Unternehmen werben. Musk versuchte persönlich, den Exodus der Anzeigenkunden zu verhindern. Allzu erfolgreich war er bislang nicht: Mehrere Marketing-Verantwortliche kündigten ihre Buchungen noch während des Telefonats, weil Musk keine Antworten auf ihre Fragen geben konnte.

Auch deshalb möchte Musk Twitter weniger abhängig von Werbung machen. Künftig sollen Nutzerinnen und Nutzer acht Dollar pro Monat für "Twitter Blue" bezahlen, damit erhalten sie zusätzliche Funktionen und Vorteile. Für Musk hat das Abo "höchste Priorität", besonders wichtig ist ihm der weiße Haken auf blauem Grund. Bislang kennzeichnete Twitter mit dem Symbol verifizierte Konten von Promis, Politikerinnen oder bekannten Institutionen. Dieses System sei aber "korrupt", deshalb wollte Musk künftig nur noch zahlende Abonnenten verifizieren, ganz ohne deren Identität zu überprüfen.

Dieser Plan ging schief. Seit Mittwoch kann man sich das Häkchen kaufen, und es passierte genau das, wovor Sicherheitsexpertinnen und sogar Twitters eigene Angestellte gewarnt hatten. Nutzerinnen und Nutzer legten täuschend echte Fake-Accounts von Prominenten und Unternehmen an, mit denen sie Fehlinformationen verbreiteten und große Verwirrung stifteten. Daraufhin führte Twitter ein weiteres Symbol ein. Ein schwarz-weißer Haken mit dem Schriftzug "Offiziell" sollte die Funktion des blauen Hakens übernehmen. Wenige Stunden später überlegte es sich Musk anders ("I just killed it"), nur um einen Tag später erneut umzuschwenken. Aktuell gibt es den schwarz-weißen Haken wieder, dafür wurde Twitter Blue komplett gestoppt, auch die blauen Haken für Abonnentinnen sind verschwunden. Darauf ein Glas Wodka.