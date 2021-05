Immer größer, besser, erfolgreicher - mit dieser Botschaft will Tesla-Chef Elon Musk den US-Elektroautobauer an die Weltspitze führen. Doch der Revolutionär kommt in der rauen Wirklichkeit an.

Von Max Hägler

Ja gut, es gab gerade einen Brand auf der Großbaustelle, und auch einige Genehmigungen dort kommen langsamer als von Tesla erhofft. Aber insgesamt lässt sich doch sagen: In Grünheide bei Berlin entsteht gerade in Windeseile eine weitere Tesla-Fabrik, die vierte dann. Das Model Y wird dort gebaut werden, ein Mittelklasse-SUV, erhältlich ab knapp 60 000 Euro. Und weitere Tesla-Fabriken rund um die Welt sind "in development", in Entwicklung. Alles im Plan, so erscheint es, auf dem Weg, um den zukünftigen Automarkt dieser Welt wirklich zu beherrschen und nicht mehr nur die bemerkenswerte Avantgarde zu sein.