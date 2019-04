12. April 2019, 08:57 Uhr Elektromobilität Tesla streicht günstigstes Model 3 wieder aus Online-Angebot

Tesla hat die Basisversion seines Model 3 schon nach wenigen Wochen wieder aus dem Online-Angebot genommen.

Grund dafür sei, dass Tesla "Kosten optimieren" müsse. Es ist die nächste überraschende Kehrtwende von Tesla-Chef Elon Musk.

Nur wenige Wochen war es online bestellbar, jetzt ist schon wieder Schluss: Tesla nimmt die Basisversion seines Model 3 schon nach kurzer Zeit wieder aus dem Online-Angebot. Der Fahrzeughersteller hatte das Elektroauto zum Preis von 35 000 Dollar erst kürzlich online verfügbar gemacht. Alle Interessenten müssten das Fahrzeug nun im Laden oder per Telefon ordern, erklärt Tesla in einem Blogeintrag.

Es ist die nächste Kehrtwende von Tesla-Chef Elon Musk. Vor Kurzem hatte er angekündigt, Elektroautos der Firma sollten künftig grundsätzlich nur noch online bestellbar sein. Zugleich hatte er damals auch die Schließung vieler Tesla-Läden in Aussicht gestellt - doch schon wenig später hieß es, es sollten doch mehr Geschäfte bleiben als zunächst geplant.

Tesla erklärt, die Firma müsse Kosten optimieren

Tesla integriert nun zudem das Fahrassistenz-System Autopilot standardmäßig in alle Fahrzeuge, was den Einstiegspreis des Model 3 ebenfalls erhöht. Der günstigste Tesla, den man in den USA per Online-Konfigurator kaufen kann, ist somit nun das Model 3 in der Version "Standard Plus" für 39 500 Dollar. Bisher hatte die Variante 37 500 Dollar gekostet - beim Buchen der Autopilot-Funktion wären noch einmal 3000 Dollar fällig geworden.

Tesla erklärt die Umstellung mit der Notwendigkeit, die Kosten zu optimieren und das Geschäft zu verschlanken. Deshalb werde auch die Standard-Version baugleich mit dem Standard-Plus-Modell sein, nur dass bei ihr die Reichweite per Software eingeschränkt sei. Käufer könnten diese Software-Sperre jedoch nachträglich entfernen lassen. In Deutschland kann man die günstigste Version des Model 3 für 44 500 Euro bestellen.