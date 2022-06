Essay von Helmut Martin-Jung

Ein Schweinemastbetrieb, eine Autobahn - es gibt wirklich Dinge, die Menschen aus verständlichen Gründen nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft haben wollen. Die Schweine stinken gotterbärmlich, auf der Autobahn entstehen Abgase und Lärm. Andererseits ist da die Liebe zum Nackensteak, zur Bratwurst, die Freude am Fahren, und Verkehrswege müssen halt auch sein. Also werden Schweinemastbetriebe gebaut und Autobahnen.