Von Maximilian Flaig

Der Weg aus der Pandemie führt in diesem Sommer auch über das Smartphone. Mit der App CovPass soll bald jeder Handybesitzer auf seinem Gerät dokumentieren können, dass er genesen, negativ getestet oder geimpft ist. Zettelwirtschaft und "gelber Lappen" können zu Hause bleiben. Umso ärgerlicher wäre es, wenn das Gerät unter den sommerlichen Bedingungen den Geist aufgibt und so den Restaurantbesuch oder sogar die Einreise in ein Urlaubsland verhindert. Denn im Sommer sind die Geräte besonders gefährdet. Ein sonniger Tag am Strand kann das Letzte sein, das ein Smartphone erlebt. Hitze, Sand und Wasser können die Geräte angreifen. Doch wer die Gefahren kennt und ein paar Dinge beachtet, kann Sommerschäden verhindern: