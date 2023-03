Von Uwe Ritzer, Herzogenaurach

Wolfgang Reitzle ist in die Jahre gekommen, und einiges spricht dafür, dass der frühere Linde-Chef bald mehr Zeit für sein toskanisches Landgut Villa Santo Stefano haben wird, wo er und seine Frau Nina Ruge Wein und Olivenöl herstellen. Nach 13 Jahren als Aufsichtsratschef der Continental AG fordert nicht nur die Fondsgesellschaft Deka Reitzles Ablösung. Die Verstrickung des Autozulieferers in den Dieselskandal, manipulierte Qualitätstests bei Kühlungsschläuchen, der Diebstahl hochsensibler Firmendaten, der Verfall des Aktienkurses von 220 auf 72 Euro binnen fünf Jahren - ein Aufsichtsratschef, der so lange amtiert wie Reitzle, kann kaum so tun, als trüge er keine Mitverantwortung.