Ein Gasfeld der langjährigen Partner Wintershall und Gazprom in Sibirien: Jetzt zieht sich die BASF-Tochter aus Russland zurück - reichlich spät, finden Kritiker.

Von Thomas Fromm

Natürlich kann man sich schon mal die Frage stellen, warum es Unternehmen gibt, die überhaupt noch in Russland Geschäfte machen. Obwohl das Land seit fast einem Jahr Krieg führt gegen die Ukraine, obwohl täglich Menschen getötet, Städte bombardiert und in Berlin, Washington, Warschau und Kiew heftig über die Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine diskutiert wird.