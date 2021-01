Diesel-Prozess:Wie Ex-Audi-Chef Stadler sich vor Gericht verteidigt

Die Schiebermütze hat er im Gericht natürlich abgesetzt, und auch die Brille ist nicht mehr beschlagen: Rupert Stadler hat an diesem Dienstag im Diesel-Prozess zum ersten Mal seine Sicht geschildert.

Von Max Hägler

Man erkennt den Mann erst gar nicht in diesem eisigen Morgengrauen. Eine Schiebermütze auf dem Kopf, der Kragen hochgestellt, die Brille beschlagen, ein Rucksack über der Schulter. Doch, es ist tatsächlich Rupert Stadler, der hier Einlass begehrt im stillen, eisigen Morgengrauen am Gericht in München-Stadelheim.