Von Michael Kläsgen und Kathrin Werner

Wenn man eines nicht will am Ende des Kindergeburtstags, ist es eine Meute ausgehungerter Dreijähriger und ein Blech voller halbgarer Pommes. 20 Minuten Backzeit stand auf der Verpackung, aber nach 20 Minuten waren die Pommes noch blass und labbrig. Hanna, eine Mutter aus Hamburg, buk also länger. Und noch mal länger. Die Kinder warteten. "Oh Hanna, das ist doch klar, dass man Pommes immer mindestens dreimal so lange im Ofen lassen muss, wie auf der Packung steht", sagte eine andere Mutter danach. Hanna gab danach den "Geheimtipp" im Freundeskreis weiter, damit es künftig niemandem so ergehe wie ihr.