In seinem Bericht zählt der Paritätische Wohlfahrtsverband jede Person als arm, die mit ihrem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt. Die Argumentation mit dieser relativen Einkommensarmut steht bei Wirtschaftsforschern in der Kritik - sie verwenden eher den Begriff der "Armutsgefährdung".

Von Edeltraud Rattenhuber

Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht auf Millionen einkommensschwache Menschen in Deutschland große Härten durch die Corona-Krise zukommen, wenn die Politik die finanziellen Hilfen für sie nicht schnell und dauerhaft aufstocke. Am Freitag legte der Verband seinen neuen Armutsbericht vor. Dessen Befunde nennt er alarmierend. So habe die Armutsquote in Deutschland mit 15,9 Prozent (13,2 Millionen Menschen) 2019, und damit schon vor der Corona-Krise, einen neuen Rekord und den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung erreicht.

Alles deute darauf hin, dass die Auswirkungen der Krise Armut und soziale Ungleichheit sich noch einmal spürbar verschärfen würden, warnt der Verband. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider wirft der Bundesregierung eine "armutspolitische Verweigerungshaltung" vor und fordert unter der Überschrift "Gegen Armut hilft Geld" eine sofortige Anhebung der finanziellen Unterstützungsleistungen für arme Menschen sowie Reformen der Sozialversicherungen.

Kritik am relativem Armutsbegriff kontert der Verband. Er wolle die Probleme hinter den geringen Einkommen realistisch beschreiben, nicht "euphemistisch"

In seinem Bericht sieht der Paritätische Wohlfahrtsverband jede Person als arm, die mit ihrem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt. Dabei handelt es sich um das gesamte Nettoeinkommen des Haushaltes inklusive Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, andere Transferleistungen oder sonstige Zuwendungen. Die Argumentation mit dieser relativen Einkommensarmut steht bei Wirtschaftsforschern in der Kritik, sie verwenden eher den Begriff der "Armutsgefährdung".

Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht die 60-Prozent-Schwelle aber als "sehr guten" Indikator, um Armut methodisch zu definieren und messbar zu machen. Angesichts der Einkommen, um die es konkret gehe und der sich dahinter verbergenden massiven Probleme sei der Begriff "Armutsgefährdung" eher als "Euphemismus" zu sehen, denn als realistische Beschreibung der Verhältnisse.

Hauptgeschäftsführer Schneider beschreibt Deutschland im Licht der vorliegenden Daten "als ein in wachsender Ungleichheit tief zerrissenes Land". Immer mehr Menschen lebten ausgegrenzt und in Armut, weil es ihnen an ausreichenden Einkommen fehle, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe sei diesen Menschen nicht möglich, volkswirtschaftliche Erfolge kämen seit Jahren nicht bei ihnen an. "Und in den aktuellen Krisen-Rettungspaketen werden die Armen weitestgehend ignoriert", so Schneider.

Um die Armut zu beseitigen, fordert der Verband die Umverteilung vorhandener Finanzmittel. Es klinge banal, so Schneider, und werde bei vielen nicht gern gehört: "Aber gegen Einkommensarmut, Existenzängste und mangelnde Teilhabe hilft Geld." Er fordert eine bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze in Hartz IV und der Altersgrundsicherung, die Einführung einer Kindergrundsicherung sowie Reformen von Arbeitslosen- und Rentenversicherung.

Besonders betroffen von der Krise seien geringfügig Beschäftigte und junge Menschen

Durch Corona werde sich die Armut drastisch verschärfen, warnt der Verband. Von der Krise besonders betroffen seien geringfügig Beschäftigte sowie junge Menschen, die corona-bedingt schon jetzt wachsender Arbeitslosigkeit gegenüberstünden. "Corona hat jahrelang verharmloste und verdrängte Probleme, von der Wohnraumversorgung einkommensschwacher Haushalte bis hin zur Bildungssegregation armer Kinder, ans Licht gezerrt", so Schneider. Eine zunehmende Zahl von Erwerbslosen stoße auf ein soziales Sicherungssystem, das nicht vor Armut schütze und dessen Schwächen nun noch deutlicher zutage träten.

Die Befürchtungen des Verbandes teilen auch andere Hilfswerke. Erst kürzlich warnte die Katholische Bischofskonferenz vor einem Anstieg der Armut in Deutschland durch Corona. Caritas und Malteser Hilfswerk thematisierten vor allem die Altersarmut, die zuletzt stark gestiegen sei. Und laut Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat sind Erwerbslose in Deutschland im EU-Vergleich überdurchschnittlich stark von Armut bedroht.

Erst diese Woche warnte die Hans Böckler Stiftung, dass der Abstand zwischen hohen und niedrigen Einkommen in Deutschland durch die Corona-Pandemie weiter wachsen werde, da Erwerbspersonen mit schon vorher niedrigen Einkommen im bisherigen Verlauf der Corona-Krise fast doppelt so häufig von Einbußen betroffen gewesen seien wie Menschen mit hohen Einkommen. Überdies hätten sie relativ am stärksten an Einkommen verloren. Damit verschärfe sich der Trend, dass die 20 Prozent der Haushalte mit den geringsten Einkünften von einer insgesamt recht positiven Einkommensentwicklung weitgehend abgekoppelt blieben.