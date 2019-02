22. Februar 2019, 17:32 Uhr Games Bowser wird Nintendo-Chef

Er ist eine feuerspuckende Schildkröte und der Hauptgegner in den Super-Mario-Spielen des japanischen Games-Herstellers Nintendo: Bowser.

Nun gibt es einen zweiten Bowser im Unternehmen: Der neue Chef heißt tatsächlich Doug Bowser.

Der neue Chef von Nintendo America heißt Doug Bowser. Ausgerechnet. Denn Bowser ist auch eine wichtige Spielfigur der Nintendo-Welt. Dieser Bowser ist eine böse, feuerspuckende Schildkröte mit Stacheln auf dem Panzer. Sie ist der Erzfeind des Helden Mario und versucht ständig, ihm das Leben und seine große Liebe zu nehmen.

Der Manager Bowser wirkt dagegen gar nicht schildkrötig und böse. Von den Fotos strahlt ein freundlicher Herr mit kahlem Kopf. Der bisherige Vertriebs- und Marketingleiter betreibt einen unterhaltsamen Twitteraccount, wo man lernt: Zu Weihnachten trug Bowser einen angemessen scheußlichen, hellblauen Anzug mit Super-Mario-Motiv, zu Halloween dagegen ging er als Bowser-Schildkröte. Der neue Chef ist also ein großer Fan der Figuren seines eigenen Unternehmens, was schon einmal gute Voraussetzungen sind.

Viel wichtiger aber noch: Er kennt Nintendo America schon gut, er kam 2015 vom Konkurrenten EA in das Unternehmen. Damals veröffentlichte er ein Foto, mit dem er den Nintendo-Fans für das herzliche Willkommen dankte - im Hintergrund auf dem Regalbrett saßen gefesselte Mario- und Luigi-Figuren. Ein typischer Bowser-Scherz: Der Manager hat mit seinem Vorgänger Reggie Fils-Aimé den schrägen Humor gemeinsam. Fils-Aimé war bekannt für viele selbstironische Aktionen und wurde von Fans "Regginator" genannt und verkündete seinen Ruhestand nun mit einem emotionalen Video.

Er "übergebe den Controller" an Bowser, sagte Fils-Aimé, wenn er im April in Rente gehe. Für ihn persönlich sei das kein Rückschritt, sondern ein "level up". Und Bowser sei ein leidenschaftlicher, starker Anführer, der "in seiner Jugend vielleicht etwas zu viel Zeit vor einer Donkey Kong Arcade-Maschine verbracht" habe. Bei Nintendo erlebe man ihn als eine Person, die viel voranbringe und gut vernetzt sei.