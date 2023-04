"Alle Autos werden in 20 Jahren E-Autos sein", sagt Elon Musk, mit einer Einschränkung.

Das große Ziel des Tesla-Chefs ist eine Welt, in der es nur noch selbstfahrende E-Autos gibt. Seinen Konzern sieht er dafür bestens aufgestellt. Auf kurzfristige Gewinne will er daher nicht setzen - und großspurige Versprechen gibt er derzeit auch keine ab.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Elon Musk wird am 28. Juni seinen 52. Geburtstag feiern und liest man zwischen den Zeilen, gibt es eine Sache, die er wirklich gern hätte: eine Kristallkugel, mit der er in die Zukunft blicken kann. Bei einem Telefonat mit Investoren und Experten zu den Quartalszahlen seines Elektroauto-Konzerns Tesla betonte er immer wieder, dass er sich in diesen "unsicheren Zeiten" recht schwertue, Prognosen und Prophezeiungen abzugeben. Noch dazu sagte er völlig un-elon-ige Dinge wie etwa: "Das ist jetzt nur eine Vermutung." Oder: "Das ist nur ein Ziel, kein Versprechen."