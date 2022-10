Von Elisabeth Dostert, Berlin

Die Wortwahl ist wichtig. Olaf Scholz sagt dieses Mal nicht "Doppelwumms". Er weiß, vor wem er redet, wer beim Maschinenbau-Gipfel in Berlin am Dienstag vor ihm im Saal sitzt: Familienunternehmer, Manager, Mittelständler. Die mögen manche Worte nicht. Unternehmer wie Bertram Kawlath beispielsweise stört nicht nur der "infantile Name Doppelwumms". Es sei respektlos, so über das Vermögen der Bürger zu reden. Kawlath ist einer der rund 700 Teilnehmer des Gipfels. Scholz spricht daher vom "Abwehrschirm", wenn er von den 200 Milliarden Euro im Entlastungspaket spricht.

Fast eine halbe Stunde redet der Bundeskanzler. Er vermeidet auch die Wörter "Übergewinne" oder "Zufallsgewinne". Dass ein Unternehmer zufällig Gewinne macht oder übermäßig, das kommt in diesem Kreis auch nicht so gut an. Olaf Scholz sagt also "Sondergewinne", wenn er darüber spricht, wie Gewinne jener Stromanbieter "abgeschöpft" werden sollen, die jetzt günstig Strom erzeugen, etwa die Anbieter erneuerbarer Energien, und ihn teuer verkaufen können, weil der teuerste Erzeuger, das sind gerade die Gaskraftwerke, den Preis für den Strom bestimmt.

Scholz verspricht den Unternehmern Erleichterungen. "Alle müssen sich sicher sein, dass sie ihre Produktionstätigkeit fortsetzen können zu Preisen, die nicht auf das Niveau vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sinken, aber so sehr gesenkt sind, dass Produktion und Beschäftigung möglich sind und dass die Bürger und Bürgerinnen ihre Rechnung bezahlen können", sagt Scholz. Dafür bekommt er Beifall, nicht lang und laut, aber Beifall. Scholz verspricht einen "gigantischen Ausbau" der erneuerbaren Energien. Dem deutschen Maschinenbau komme eine zentrale Rolle beim Klimaschutz zu, sagt Scholz. "Wir sind doch diejenigen, die die Technologien und die Fähigkeiten entwickeln können, um bezahlbare Produkte zu erzeugen, die CO₂-neutrale Industrie möglich und wirtschaftlichen Wohlstand möglich machen."

Solche Worte gefallen den Zuhörern im Saal, auch Karl Haeusgen, Präsident des Branchenverbandes VDMA. Die höheren Energiepreise träfen den Maschinenbau nicht nur direkt, sondern auch indirekt, weil sie die Zulieferer gefährdeten. Aber noch laufe der Maschinenbau stabil, sagt Haeusgen.

Der Maschinenbau ist eine der wichtigsten Branchen in Deutschland

Der Maschinenbau mit seinen gut eine Million Beschäftigten ist eine der wichtigsten Branchen in Deutschland. Und diese Zahl enthält nur die Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern. Die Firmen sitzen in den Städten und auf dem Land, darunter sind viele Weltmarktführer, um die Deutschland beneidet wird. Wie es dem Maschinenbau geht, ist auch ein Indiz für die Konjunktur.

Detailansicht öffnen Karl Haeusgen ist Unternehmer und seit 2020 Präsident des Maschinenbauverbands VDMA. (Foto: Johannes Simon/Johannes Simon)

Die Welt von Unternehmern wie Bertram Kawlath ist gerade voller Widersprüche. "Die Auftragsbücher sind voll, und es kommen immer noch neue Aufträge herein", erzählte der Unternehmer aus Ingolstadt vor ein paar Tagen am Telefon. Ihm und seinen Geschwistern gehört die Firma Schubert & Salzer: rund 70 Millionen Euro Umsatz, 450 Mitarbeiter, drei Produktionsstandorte. Mittelstand, zumindest gefühlt, denn einige der üblichen Kriterien hat das Unternehmen schon überschritten. Aber Unternehmer wie Kawlath fühlen sich wie Mittelstand, also jene Klasse von Firmen zwischen Kleinstfirmen und Großkonzernen, von denen Politiker sagen, dass sie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind.

Der Kanzler sagt, er sei voller Bewunderung für den deutschen Maschinenbau

Er sei "voller Bewunderung" für den deutschen Maschinenbau, seine Tradition, seine Fähigkeiten, die Struktur, den Mittelstand, sagt Kanzler Scholz: "Sie sind diejenigen, die all das tun, was wir brauchen, damit wir auch in Zukunft gut Wertschöpfung haben können. Sie sind ein wichtiger Beitrag für die Zukunft unseres Landes."

Firmen wie die von Kawlath. Sie stellt Ventile und Gussteile aus Fein- und Edelstahl her. Die Ventile stecken in Zapfanlagen für Bier, in Brennöfen, Windkanälen und Wasserstofftanks. Und im Springbrunnen vor dem Bellagio-Hotel in Las Vegas. Das Beispiel mag Kawlath ganz gerne, denn das Wasserspiel haben viele Menschen schon gesehen, zumindest auf Fotos oder in Filmen. Die Aufzählung von Kawlath könnte noch eine ganze lange Weile so weitergehen. Das Portfolio umfasse "zig Millionen" verschiedene Ventile. "Wir liefern auch mal Losgröße ein, zwei oder vier. Keine Massenware. Das ist die Chance des kleinen Unternehmens", erläutert Kawlath: "Wenn einer 20 000 Ventile braucht, sind wir nicht die Richtigen."

Kawlath ist Historiker, vielleicht denkt er deswegen weit über die Grenzen der eigenen Firma hinaus. Mittelstand sei so eine Art Steckenpferd für ihn, sagt er. Er ist einer von drei Vizepräsidenten des VDMA, der Lobbyorganisation des Maschinen- und Anlagenbaus. Er sitzt im Mittelstandsausschuss des Industrieverbandes BDI. Er gehört dem Mittelstandsbeirat des Wirtschaftsministeriums an. Die Minister kamen und gingen - Sigmar Gabriel (SPD), Peter Altmaier (CDU) - und nun ist Robert Habeck (Grüne) dran. Manche interessierten sich mehr für den Mittelstand, andere weniger. Er habe Habeck schon einige Male erlebt, erzählt Kawlath. "Er war sehr angenehm, kompakt, prägnant. Es wurde wenig gelabert." Auch Habeck kommt zum Gipfel - an diesem Mittwoch.

"Aber die Lage ist trotzdem angespannt, weil sich gerade ganz viele Krisen überlappen."

Kawlath kennt sein eigenes Geschäft, sowieso, aber er weiß auch, wie es anderen Firmen im Maschinenbau geht. "Die Auftragsbücher sind voll, nicht nur unsere, bei fast allen", sagt Kawlath: "Aber die Lage ist trotzdem angespannt, weil sich gerade ganz viele Krisen überlappen. Es gibt Risiken." Er zählt sie auf: Es fehlen Fachkräfte. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Es rumpele in den Lieferketten, wegen Corona und einer drohenden Entkopplung der deutschen Wirtschaft von China aus politischen Gründen. Die Energiepreise. Es sei schwer, ein einheitliches Lagebild für den Maschinenbau zu zeichnen, sagt Kawlath: "Es trifft nicht alle gleich." Für Firmen wie Schubert & Salzer seien diese Risiken eher ein Wetterleuchten am Horizont.

"Es gibt aber auch einige Firmen, da regnet es schon", sagt Kawlath, zum Beispiel bei Gießereien, die viel Energie verbrauchen. Im Schnitt liege der Energiekostenanteil im Maschinenbau bei unter einem Prozent, aber bei Gießereien sei er zweistellig. Und wie schwer es einzelne Firmen trifft, hängt dann auch immer vom individuellen Verhalten und vielleicht auch der Risikoneigung ab. Kawlath war vorsichtig. "Ich habe Ende 2021 Verträge für Gas und Strom bis 2026 geschlossen. Da stiegen die Energiepreise schon und mir fehlte die Fantasie, dass sie so schnell wieder sinken könnten." Damit allerdings sei Schubert & Salzer in einer Minderheit. Mehr als die Hälfte der Hersteller von Maschinen und Anlagen habe noch keinen Anschlussvertrag, die müssten jetzt am Spotmarkt kaufen. "Die waren nicht dämlich, das war ja auch viele Jahrzehnte eine gute Strategie, weil es am Spotmarkt billiger war. Aber die müssen nun kämpfen, vor allem die energieintensiven", sagt Kawlath.

Kann sein, dass es das ein oder andere Unternehmen nicht schafft, pleitegeht. Das will Kawlath nicht ausschließen. Aufträge können storniert werden, weil beim Abnehmer die Nachfrage sinke, ein Bauteil für eine Maschine fehle und man dann nicht liefern könne. "Aber wir sollten uns nicht in Panik reden", warnt Kawlath: "Krisen entwickeln manchmal eine Eigendynamik." Über eine Insolvenzwelle im Maschinenbau zu spekulieren, sei fernab jeglicher Realität.