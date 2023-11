Marco Buschmann ist Bundesminister der Justiz und als solcher Herr über einen riesigen bürokratischen Apparat - obwohl ihm Bürokratie politisch gar nicht liegt. Der FDP-Politiker will den Bürokratiekostenindex auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnung 2012 senken, um Menschen und Betriebe zu entlasten. Bürokratie-Abbau, sagte er kürzlich, sei "Wachstum zum Nulltarif". Sehen Sie im Livestream, wie er das schaffen will.

Beim 17. SZ-Wirtschaftsgipfel unter dem Leitmotto "Gespaltene Welt, geeintes Europa? - Zeit für einen Neuanfang" diskutiert die Süddeutsche Zeitung vom 13. bis 15. November 2023 mit prominenten Sprecherinnen und Sprechern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Gründerszene. Das aktuelle Wirtschaftsgipfelprogramm mit allen Informationen finden Sie hier. Als SZ-Abonnent können Sie mehrere Bühnentalks digital in unserem Livestream verfolgen. Am heutigen Dienstag folgt im Livestream um 13.15 Uhr die Rede von Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, zum Thema "Finanzpolitik in der Zeitenwende - eine Zwischenbilanz".