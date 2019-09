Leipzig/Frankfurt am Main (dpa/sn) - Mit der CarcoLogic Germany (CLG) soll eine neue Frachtfluggesellschaft am Flughafen Leipzig/Halle ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die dafür erforderliche Luftfrachtbetreiberzeugnis (AOC) vom Luftfahrt-Bundesamt bald erhält, sagte Geschäftsführer Ulrich Ogiermann am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Aircargo Club Deutschland (ACD) in Frankfurt am Main. Die CargoLogic solle sich auf Express-Transporte im Zuge des Online-Booms konzentrieren, den Standort Sachsen stärken und Jobs in Deutschland bieten.

Die Airline ist laut Ogiermann eine hundertprozentige Tochter der britischen Cargologic Holding Ltd., operiert unabhängig mit europäischem Managementteam für Kunden innerhalb Europas. Für ACD-Präsident Christopher W. Stoller ist im E-Commerce ein bedeutender Wachstumsmotor in der Luftfrachtbranche. "Es ist darum wichtig, dass die Branche sich auf das wachsende Express-Geschäft einstellt." Leipzig/Halle habe im ersten Halbjahr im Expressgeschäft um rund 0,5 Prozent zugelegt.