Lufthansa-Piloten wollen am Freitag streiken

Wegen des Pilotenstreiks der Lufthansa werden am Freitag wohl viele Flugzeuge am Boden bleiben.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit kündigt einen ganztägigen Arbeitskampf an. Aus Deutschland abfliegende Maschinen sollen bestreikt werden.

Viele Fluggäste müssen in Deutschland bald wieder mit Problemen rechnen: Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa wollen die Piloten am Freitag streiken. Das teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am späten Mittwochabend mit. Bestreikt werden sollen sämtliche Abflüge der Passagier-Airline Lufthansa und der Fracht-Airline Lufthansa Cargo aus Deutschland. Der eintägige Ausstand dürfte zu massiven Flugausfällen führen und die Reisepläne Tausender Passagiere durchkreuzen.

Offizieller Anlass sind die aus Sicht der Gewerkschaft gescheiterten Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag. Zuletzt blieb an diesem Mittwoch ein vorerst letzter Verhandlungsversuch ergebnislos. Die VC verlangt nach eigenen Angaben Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich vom kommenden Jahr an.

Im Hintergrund schwelt zudem ein Konflikt über die künftige Konzernstrategie. Die VC hatte sich in der Vergangenheit die exakte Zahl von 325 Flugzeugen garantieren lassen, die ausschließlich von den etwa 5000 Kapitänen und Ersten Offizieren geflogen werden durften, die dem Konzerntarifvertrag unterlagen. Die Lufthansa hatte unter dem Eindruck der Corona-Krise die entsprechende Vereinbarung aufgekündigt und begonnen, unter dem Kranich-Logo einen neuen Flugbetrieb (AOC) mit niedrigeren Tarifbedingungen aufzubauen. Die neue Airline mit der internen Bezeichnung "Cityline 2" soll im Europa-Verkehr zahlreiche Flüge der bisherigen Kerngesellschaft übernehmen.

Die Streikankündigung kommt nun mit einem Tag Vorlauf. Das Lufthansa-Management kann deshalb noch auf den Aufruf reagieren, der von den gut organisierten Piloten weitgehend befolgt werden dürfte. "Um Arbeitskämpfe abzuwenden, muss Lufthansa ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen", erklärte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls.

Die Lufthansa hatte im Sommer bereits Tausende Flüge wegen Personalmangels an Flughäfen und bei der Airline selbst gestrichen. Schon das sorgte für Verdruss bei den Kunden. Zudem könnte die Piloten-Gewerkschaft VC nach einer Urabstimmung bald auch die Lufthansa-Tochter Eurowings mit ihren etwa 100 Flugzeugen bestreiken. Allerdings steht dort in der kommenden Woche noch ein Verhandlungstermin aus, sodass zunächst kein konkreter Streiktermin genannt wurde.