Flugzeuge der Lufthansa stehen auf dem Vorfeld am Flughafen München. Im Vordergrund ist eine Baustelle zu sehen.

Die Lufthansa steht an diesem Donnerstag an einer Wegscheide. Die Aktionäre des Unternehmens entscheiden ab 12 Uhr bei der außerordentlichen Hauptversammlung darüber, ob sie den Staat für rund 300 Millionen Euro als Anteilseigner einsteigen lassen wollen oder nicht. Damit fest verbunden ist das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket, das in den Wochen zuvor mühsam zwischen Frankfurt, Berlin und Brüssel ausgehandelt worden ist. Falls der Staatseinstieg ins Grundkapital nicht klappt, ist auch das übrige Rettungspaket aus stiller Beteiligung und KfW-Kredit erst einmal hinfällig.

Unmittelbar vor der Hauptversammlung signalisierte Großaktionär Heinz Hermann Thiele seine Zustimmung zu dem milliardenschweren Rettungspaket für die Fluggesellschaft. Damit stünde dem Einstieg des Staates bei der Lufthansa nichts mehr im Wege. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitierte Thiele mit den Worten: "Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen." Er stimme gegen die Insolvenz, denn: "Es liegt im Interesse aller Lufthansa-Mitarbeiter, dass das Management zügige Verhandlungen mit den Gewerkschaften über die nötige Restrukturierung führen kann."

Der 79 Jahre alte Milliardär hatte zuvor die Bedingungen des Rettungspakets scharf kritisiert. Den geplanten Staatseinfluss hielt er für zu groß, den Preis für die Beteiligung zu hoch und das Ausstiegsszenario fast unerfüllbar. Seine Entscheidung hatte der Hauptaktionär der Industrie-Konzerne Knorr-Bremse und Vossloh auch nach einem Gespräch mit den Bundesministern Olaf Scholz (SPD) und Peter Altmaier (CDU) am Montag zunächst offen gelassen.

Der Konzern hatte sich deshalb nach Worten von Vorstandschef Carsten Spohr auf ein mögliches Scheitern des staatlichen Rettungsplans vorbereitet. "Der Vorstand wird, falls die Stabilisierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, versuchen, ein sogenanntes Schutzschirmverfahren zu beantragen", heißt es in der Einladung zur Hauptversammlung. Unbedingt verhindert werden soll der abrupte Stopp des Flugbetriebs, das "Grounding". Über dann nötige Überbrückungskredite will Spohr schnell mit dem Staat sprechen.

Das Schutzschirmverfahren ist die mildeste Form einer Insolvenz nach deutschem Recht und bereits beim Ferienflieger Condor erprobt. Er gäbe dem weiter amtierenden Management freie Hand, sich kostspieliger Verträge mit Lieferanten, Dienstleistern, Vermietern und auch mit dem eigenen Personal zu entledigen. Auch die Passagiere müssten um die Erstattungen für bereits bezahlte Tickets bangen. Der Konzern mit 138 000 Beschäftigten hat zudem nach eigener Einschätzung 22 000 Stellen zu viel an Bord.

Lufthansa einigt sich mit Gewerkschaft Ufo auf Sparpaket

Derweil einigten sich das Unternehmen und die Gewerkschaft Ufo auf ein Krisenpaket für die Flugbegleiter mit Einsparungen von mehr als einer halben Milliarde Euro. Das teilten Lufthansa und Kabinengewerkschaft Ufo in der Nacht zum Donnerstag mit. Das Paket umfasst laut Ufo einen vierjährigen Kündigungsschutz sowie ein Einsparvolumen von über einer halben Milliarde Euro bis Ende 2023. Die Lufthansa teilte mit, unter anderem würden Vergütungsanhebungen ausgesetzt sowie die Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung zeitweise reduziert.

Die deutschen Flughäfen warnten unterdessen vor der außerordentlichen Hauptversammlung vor großen Folgen für den Flugverkehr, sollte die Lufthansa geschwächt werden. "Es ist wichtig, dass wir hier in Deutschland die Lufthansa haben, in normalen Zeiten gibt es etwa 600 Flugziele, die von deutschen Flughäfen erreichbar sind", sagte der Geschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel, der Augsburger Allgemeinen. "Fiele die Lufthansa aus oder würde stark geschwächt, würde das Netz ausgedünnt", warnte Beisel. "Wettbewerber könnten das nicht ausgleichen. Billigflieger haben ein anderes Geschäftsmodell."

Airlines wie Ryanair haben Lufthansa schon lange mit billigen Flugtickets zugesetzt. Lufthansa-Chef Spohr rechnet trotz der Corona-Krise nicht mit steigenden Preisen im Luftverkehr - im Gegenteil. "Spontan würde ich sagen, zunächst gehen Preise zurück, weil zu viel Angebot im Markt ist - aber nicht alle Airlines werden Corona langfristig überstehen." Der Manager glaubt, dass viele Termine, für die bisher Geschäftsreisen nötig waren, auch in Zukunft durch Videokonferenzen ersetzt werden: "Das wird teilweise so bleiben und in der Folge zu geringerem Wachstum im Luftverkehr führen."