Eurowings Discover soll Touristen künftig zu günstigen Preisen in die USA oder die Karibik bringen. Die Konkurrenz findet das gar nicht lustig - und macht der Airline schwere Vorwürfe.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Vom Terminal hoch über eine der überdachten Brücken in Richtung Parkhaus, dann links bei einer Bäckereifiliale hinein in einen der vielen langen Gänge des Frankfurter Flughafengebäudes. Dann durch eine unscheinbare Tür, noch ein paar Treppen hinunter - das ist der Weg in die Zentrale von Deutschlands neuester Fluggesellschaft Eurowings Discover.