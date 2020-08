Von Uwe Ritzer

Seit 80 Jahren strebt das öffentliche Leben im Fürstentum Liechtenstein stets auf den 15. August zu. Am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt empfängt die fürstliche Herrscherfamilie ihre Untertanen vor ihrer Burg hoch über Vaduz. Es gibt einen Staatsakt und nächtens ein imposantes Feuerwerk, während unten in der Hauptstadt ein Volksfest gefeiert wird. In diesem Jahr schrumpfen die Feierlichkeiten coronabedingt; Volksfest und Feuerwerk fallen aus, der Staatsakt geht erstmals ohne Gäste aus dem In- und Ausland über die Bühne und wird nur im Internet übertragen.