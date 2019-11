Irgendwann hatte Valerie genug. Tagein, tagaus schrieb die Berlinerin jene euphorischen Texte, mit denen Immobilienfirmen Wohnungen anpreisen: "Saniertes Altbaujuwel im kreativen Kiez", so etwas. Währenddessen erlebte sie, wie in ihrer Nachbarschaft in Prenzlauer Berg nach und nach die alten Leute, die Leute mit wenig Geld, verschwanden. Also kündigte sie ihren Job und beschloss: Berlin kann nicht die Zukunft sein, jedenfalls nicht so. Stattdessen will sie raus aufs Land. "Ich habe mich viel mit Heilkräutern beschäftigt, ich rühre auch meine Cremes selber an", sagt sie. Die Natur sei schon immer ein Sehnsuchtsort für sie gewesen. Mit ihrem Freund hat sie sich ein Haus im Dörfchen Stolpe in der Uckermark angesehen.