Der Kurskollaps einiger Kryptowährungen zeigt, dass sie praktisch systemrelevant geworden sind. Und dass sich ihre Macher und die Finanzaufseher in die Tasche lügen.

Kommentar von Victor Gojdka

Vielleicht ist der majestätische Flügelschlag eines Zitronenfalters das beste Bild, mit dem sich die Lage an den Finanzmärkten derzeit verstehen lässt. So beschreibt das Wort vom Schmetterlingseffekt unter Wissenschaftlern einen eindrücklichen Mechanismus: Bereits der Flügelschlag eines Falters könnte einen Tsunami auslösen, am Ende einer langen Kette von Ereignissen. Die Metapher hat dieser Tage wieder Konjunktur.