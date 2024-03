Knapp 14 Millionen Autofahrer sind bei der Huk-Coburg versichert. Ihre Geduld wurde in letzter Zeit oft auf die Probe gestellt.

Stundenlange Wartezeiten am Telefon, wochenlang keine Antwort auf E-Mails. Deutschlands größter Autoversicherer kommt bei der Schadensbearbeitung nicht hinterher.

Von Herbert Fromme, Köln

Die Huk-Coburg, lange Jahre der erfolgsverwöhnte Wachstumsstar unter den deutschen Autoversicherern, steckt mitten in einer schweren Krise. Das spüren viele Autofahrerinnen und Autofahrer, die selbst bei der Huk-Coburg versichert oder in einen Unfall mit einem Huk-versicherten Fahrer verwickelt sind. Stundenlange Wartezeiten am Telefon, keine Antwort auf Briefe und E-Mails für Wochen oder sogar Monate und ein sehr restriktives Verhalten bei der Schadenregulierung sorgen für großen Ärger.