Von Christoph Giesen und Max Hägler

In einer Krise tritt stets alles besonders deutlich hervor: die wahren Machtverhältnisse und die Art des Miteinanders zumal. Bei Volkswagen gibt es gerade mindestens zwei Krisen, eher drei - die Corona-Seuche noch gar nicht mitgerechnet. Im Fokus steht dabei: Herbert Diess. In diesen Tagen, vielleicht schon an diesem Dienstag, wird sich entscheiden, ob der 63 Jahre alte Münchner dieses Unternehmen weiter führen kann, als zupackender Krisenlöser betrachtet wird. Oder ob jene, die noch mehr Macht haben als er, ihn, den obersten Arbeitnehmer, als das eigentliche Problem ausmachen. Und Herbert Diess abberufen.