Was taugt ein bedingungsloses Grundeinkommen? Sogar Telekom-Chef Höttges und andere prominente Köpfe sind dafür, trotzdem kann man vor einer Basisversorgung für alle nur warnen.

Kommentar von Hendrik Munsberg

Es klingt, als könnte sich bald ein Menschheitstraum erfüllen: Geld verdienen, ohne dafür arbeiten zu müssen. In Deutschland soll das Wirklichkeit werden - zunächst nur für 120 Menschen. Sie werden vom Frühjahr 2021 an monatlich jeweils 1200 Euro bekommen, ohne Gegenleistung. Mit diesem Experiment möchte der Berliner Verein "Mein Grundeinkommen" in Kooperation mit renommierten Wirtschafts- und Sozialforschern über drei Jahre hinweg wissenschaftlich abgesichert ergründen, welche Wirkung es hat, wenn man Bürgern ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlt, um sie vor lähmender Existenzangst zu bewahren. Im Winter werden die Probanden ausgewählt, das nötige Geld kommt durch Spenden zusammen.