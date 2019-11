Ein Roulettetisch fliegt ins Bild, danach ein Telefon, auf dem sich Walzen drehen wie in einem Spielautomaten. Eine Frauenstimme frohlockt: "Nur im Drückglück Online-Casino", sagt sie, "zehn Euro einzahlen und mit 60 Euro spielen." Gleich zu Beginn mit dem sechsfachen Einsatz zu spielen, das ist im Casino ein guter Anfang. Der kleine Hinweis in diesem kurzen Spot von Drückglück geht da schon fast unter: Das Angebot gilt offiziell nur für Spieler in Schleswig-Holstein, denn nur dort sind Online-Casinos erlaubt. Weil in diesem Markt aber fast nichts nach den offiziellen Regeln abläuft, kann man von überall in Deutschland aus bei Drückglück spielen.