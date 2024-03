Von Vivien Timmler, Berlin

Das EU-Parlament hat am Dienstag für den Einsatz sogenannter Gigaliner auf den Straßen der Europäischen Union gestimmt. Diese Abstimmung stand schon einmal an, vor zehn Jahren, am 15. April 2014. Damals stimmte das EU-Parlament dagegen und enttäuschte so die Hoffnungen der Spediteure und ließ Umweltschützer aufatmen. "Megatrucks sind zu lang und zu schwer für Europas Straßen", hieß es damals.