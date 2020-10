Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Rainer Dulger soll im November Arbeitgeberpräsident werden. Noch aber steht er dem Verband Gesamtmetall vor, und da steht nun mitten in Corona-Krise und Strukturwandel eine Tarifrunde an. Der 56-Jährige lehnt für 2020 und 2021 jede Lohnerhöhung in der Metall- und Elektrobranche ab - und verwirft die IG-Metall-Idee einer Vier-Tage-Woche mit Lohnausgleich völlig. Es dürfte eine spannende Tarifrunde werden.