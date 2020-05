"Negativzinsen passen nicht mehr in diese Zeit"

Ralf Fleischer, 56, hätte die Fragen lieber persönlich im Büro beantwortet. Geht aber nicht, in Zeiten von Corona. Also läuft das Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse München ausnahmsweise am Telefon. Logisch, dass es dabei auch um die Zukunft der Negativzinsen gehen muss.