In zwölf Schritten zum ETF

Von Andreas Jalsovec

André Kostolany packte seine Erkenntnisse über das Auf und Ab der Börsen gerne in griffige Sprüche. In einem davon verglich der 1999 verstorbene Aktienexperte die Gewinne an den Märkten mit Schmerzensgeld: "Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld." Soll heißen: Ohne Risiko gibt es keinen Gewinn, und die Risiken können auch mal wehtun - wenn sie zu Verlusten führen.