Seit Monaten ist die Zukunft des Münchner Reiseveranstalters eines der meistdiskutierten Themen in der deutschen Tourismusbranche. Nun gibt es Neuigkeiten: Ein neuer Investor soll FTI, Europas drittgrößten Reisekonzern, zu 100 Prozent übernehmen. Es handelt sich dabei um Certares, ein auf die Tourismusbranche spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen aus den USA. Die Übernahme gab FTI am Dienstagmorgen bekannt. Demnach geben alle bisherigen Gesellschafter ihre Anteile für einen Euro ab. Damit bekommt Certares das Unternehmen quasi für lau, übernimmt aber auch Schulden in dreistelliger Millionenhöhe. Certares hat angekündigt, 125 Millionen Euro in FTI zu investieren, das Geld solle in die nächste Wachstumsphase und die digitale Transformation fließen.