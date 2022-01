Von Katharina Kutsche

Ein paar falsche Scheine brachten die Ermittlungen ins Rollen. Die Euro-Blüten von sehr guter Qualität wurden 2018 sichergestellt und von der Polizei und der Bundesbank der sogenannten Napoli-Klasse zugerechnet. Drei Jahre später, im Mai 2021 durchsuchten Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) in Düsseldorf gemeinsam mit italienischen Behörden Objekte in Neapel und in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen. Sie fanden unter anderem falsche Dokumente, echtes Kokain sowie 160 000 Euro Falschgeld von sehr hoher Qualität. Vier Italiener, die in Deutschland leben, nahmen die Beamten fest. Eine weitere Spur führt zur neapolitanischen Mafia.