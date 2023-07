Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Morgen. Die Notenbank hat in den vergangenen zwölf Monaten die schnellste Zinswende ihrer Geschichte hingelegt.

Von Markus Zydra, Frankfurt

In ihrem Kampf gegen die hohe Inflation hat die Europäische Zentralbank die Kreditaufnahme zum neunten Mal in Folge verteuert. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken Geld von der Zentralbank besorgen können, liegt nun bei 4,25 Prozent - das ist der höchste Stand seit 2008. Der Einlagenzins, das ist der Betrag, den Banken erhalten, wenn sie überschüssiges Geld auf ihrem EZB-Konto parken, beträgt 3,75 Prozent - das ist die höchste Vergütung seit 2000.

Die Notenbank hat in den vergangenen zwölf Monaten die schnellste Zinswende ihrer Geschichte hingelegt - noch im Juli 2022 lag der Hauptrefinanzierungssatz bei null Prozent. Die höheren Zinsen sollen die wirtschaftliche Nachfrage hemmen und dadurch den Inflationsschub bremsen. Im Bausektor ist die Straffung der Geldpolitik schon zu spüren, allerdings dauert es noch deutlich länger, bis die höheren Kreditkosten in allen Verästelungen der Wirtschaft ihre Wirkung entfalten. Einige Haushalte haben Ersparnisse, die sie nun trotz der hohen Preise aufbrauchen. Auch manche Firmen machen so gute Geschäfte, dass höhere Zinsen bislang kein Problem darstellen. Deutschland steht in diesem Jahr vor einer Rezession. Das muss nicht nur an der straffen Geldpolitik liegen - aber auch. Die EZB strebt für die Währungsunion mittelfristig eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Zurzeit notiert die Inflation mit 5,5 Prozent fast drei Mal so hoch.

Wann fällt die Teuerungsrate endlich auf Zielniveau?

Inzwischen greifen die Währungshüter die Inflation auch verbal an. Bundesbankpräsident Joachim Nagel sprach vom "gierigen Biest", EZB-Chefin Lagarde von einem "Monster". Auch das mag Ausdruck der Ungeduld sein, wann die Teuerungsrate endlich auf Zielniveau fällt. Die Energiepreise steigen inzwischen deutlich weniger, die Lebensmittel hingegen immer noch stark, dazu kommen die hohen Preisaufschläge im Dienstleistungssektor.

Europas Notenbanker blicken inzwischen verstärkt auf die sogenannte Kerninflation, bei der die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Dieser Wert, der den mittelfristigen Trend des Preisanstiegs besser widerspiegeln kann, lag im Juni bei 5,5 Prozent - im März hatte dieser Wert mit 5,7 Prozent den höchsten Stand in der Geschichte der Eurozone erreicht. Auch in den USA ist die Kerninflation mit 4,8 Prozent noch sehr hoch. Notenbankchef Jerome Powell hat am Mittwoch den Leitzins auf die Spanne 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Das ist der höchste Wert seit 22 Jahren.