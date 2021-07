Von Marc Beise

Es war einmal im Hotel Adlon in Berlin. Im Saal Hunderte Menschen, darunter viele Manager und Unternehmer. Auf der Bühne steht eine unerschrockene Frau, die genau weiß, was sie sagt, als sie sich vom Moderator ab- und den Gästen zuwendet: Sie sind doch Verfechter des Leistungsprinzips, was Sie erreicht haben, will Ihnen niemand nehmen, sagt Sahra Wagenknecht, damals aufstrebende Führungsfrau der Linkspartei, aber warum sollte das, meine Herren (es sind fast nur Männer im Saal, zehn Jahre ist das schon wieder her), so absolut auch für Ihre Nachkommen gelten?