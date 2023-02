Von Helmut Martin-Jung

Digitalverbände, die EU, Regierungen - sie alle sind sich in einem einig: Die Digitalisierung ist unverzichtbar, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. Aber stimmt das eigentlich? Janna Axenbeck wollte es genau wissen: Die Wirtschaftswissenschaftlerin vom Zentrum für Europäische Wirtschaft in Darmstadt hat in einer Studie Daten von 16 000 deutschen Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe im Zeitraum von 2009 bis 2017 ausgewertet. Dieser Industriezweig ist der Internationalen Energieagentur zufolge immerhin für 26 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich und für 38 Prozent des Energieverbrauchs.