Von Meike Schreiber, Frankfurt

Auf diesen Moment hat Christian Sewing seit fünf Jahren hingearbeitet. Und so sparte der Deutsche-Bank-Chef auch nicht an Selbstlob, als er am Donnerstag in den Frankfurter Doppeltürmen die Bilanz für das Jahr 2022 präsentierte: fünf Milliarden Euro Gewinn, "das beste Ergebnis seit 15 Jahren". All das gebe "Zuversicht für die Zukunft". Nicht zu vergessen die positive Rückmeldung von Kunden, Aktionären und Ratingagenturen. Wenige Tage zuvor gab der Konzernchef sein Debüt auf dem Karrierenetzwerk Linkedin, wo er sich künftig in Debatten einbringen will, es geht um die "Deutsche-Bank-Story" und "Visionen". Versatzstücke aus dem Baukasten von PR-Agenturen, die Manager inzwischen mit Drehbüchern versorgen - für gelungene Auftritte in sozialen Medien.