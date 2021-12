Mehr als ein Jahrhundert lang bauten sie "beim Daimler" große und kleine Fahrzeuge. Jetzt werden Autos und Laster getrennt und Daimler Truck an die Börse gebracht. Über eine Aufspaltung, die für beide Seiten Chancen birgt.

Von Christina Kunkel

Ihre wahrscheinlich letzte Reise konnten nicht mehr alle blechernen Daimler-Arbeitstiere mit eigener Motorkraft antreten. Und so sah der historische Konvoi auf seiner Reise von Stuttgart nach Wörth ein bisschen so aus, wie wenn der junge, fitte Enkel die gebrechliche Oma im Rollstuhl aus ihrem alten Zuhause ins Seniorenheim bringt. Da war etwa der beige-rote Panoramabus, Baujahr 1962, oder der fast hundert Jahre alte Dieselschlepper, huckepack auf einem neuen Hightech-Sattelzug - übrigens immer noch mit Diesel im Tank. Sie alle zogen Ende November um, an den Rhein, wo schon lange die Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge gebaut werden - weg von den Pkws, weg von über einem Jahrhundert gemeinsamer Unternehmensgeschichte.