Thomas Koblenzer 2017 bei einer Gerichtsverhandlung in Frankfurt in Zusammenhang mit gekauften Steuer-CDs, die Daten deutscher Kunden bei diversen Schweizer Banken enthielten.

In den ersten Februartagen, als weite Reisen noch zum Alltag gehörten und Deutschlands Narren gerade Karneval feierten, schickte Thomas Koblenzer spöttische Grüße nach Hause. Sonnenbrille, Lockenkopf, braun die Haut, in der Hand ein Bier, so saß Koblenzer auf einem Motorboot vor der Küste von Mauritius: Heute, sagte er, gehe es mal richtig ab, mit dem Speedboat zum Schnorcheln mit den Schildkröten, den "turtles", wie er sagt. "Ihr seht, das Wetter ist Bombe." Zwei Wochen zuvor sei er noch auf den Malediven gewesen, den Jahreswechsel verbrachte der Anwalt wohl auf Sylt.