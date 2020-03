Tui stoppt Reiseangebote und will Staatshilfen beantragen

Der Touristikkonzern Tui setzt den größten Teil aller Reiseaktivitäten bis auf weiteres aus. Nach Angeben des Konzerns sind davon Pauschalreisen, Kreuzfahrten und Hotelbetrieb betroffen. Dies solle einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen der Regierungen leisten, die Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus abzuschwächen, so der Konzern in einer Mitteilung am späten Sonntagabend.

Angesichts der Situation habe der Vorstand beschlossen, die am 11. Februar veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückzuziehen. Darüber hinaus sehe die Unternehmensführung unter den gegenwärtigen Umständen auch davon ab, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben, hieß es in der Mitteilung.

"Wir ergreifen einschneidende Kostenmaßnahmen, um die Auswirkungen auf unser Ergebnis abzumildern. Darüber hinaus haben wir beschlossen, Staatsgarantien zur Unterstützung des Unternehmens zu beantragen, bis der normale Geschäftsbetrieb wiederaufgenommen werden kann", erklärt der Reisekonzern. Aktuell verfügt Tui den Angaben zufolge noch über Finanzmittel und verfügbare Kreditfazilitäten in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro.