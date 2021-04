Von Alexander Hagelüken

Häufige Schnelltests in Betrieben sollen helfen, die dritte Welle der Corona-Pandemie zu stoppen. Neue Daten zeigen nun allerdings, dass viele Unternehmen ihren Beschäftigten offenbar nicht ausreichend Tests anbieten. Nur jeder vierte Arbeitnehmer berichtet, dass alle Präsenzbeschäftigten in seiner Firma mindestens jede Woche einen Schnelltest machen können, wie aus einer Umfrage des gewerkschaftsnahen WSI-Instituts hervorgeht. Die Umfrage dürfte die Debatte über eine Testpflicht der Wirtschaft weiter anheizen.

Bund und Länder forderten die Unternehmen Anfang März per Beschluss auf, allen Mitarbeitern mindestens einmal die Woche einen kostenlosen Test anzubieten, sofern diese tatsächlich im Betrieb und nicht im Home-Office arbeiten. Die Spitzenverbände der Wirtschaft riefen die Firmen wenig später dazu auf, Selbsttests oder, wo möglich, aufwändigere Schnelltests anzubieten.

Die Realität sah in der zweiten Märzhälfte offenbar anders aus. Laut der WSI-Umfrage unter knapp 3000 Arbeitnehmern gab es für mehr als die Hälfte der Präsenzbeschäftigten weder Schnelltests, noch hat die Firma solche in Aussicht gestellt. 17 Prozent berichten, die Firma habe immerhin angekündigt, bald etwas anzubieten. Nur 23 Prozent melden, alle Präsenzbeschäftigten in ihrem Betrieb könnten sich einmal die Woche oder öfter testen lassen.

"Corona-Schnelltests können helfen, Ausbrüche am Arbeitsplatz frühzeitig zu erkennen oder ganz zu unterbinden", sagt Elke Ahlers vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI). "Die Lage ist eindeutig: Schnelltests sind inzwischen breit verfügbar und es gibt keinen guten Grund, diese nicht auch flächendeckend einzusetzen". Ein Verweis auf die Kosten tauge nicht als Entschuldigung, zumal diese verhältnismäßig gering seien. "Die enttäuschend geringe Umsetzungsquote zeigt, dass eine verbindliche Regulierung notwendig ist."

Die Arbeitgeber wehren sich gegen die Kritik

Bund und Länder haben in ihrer Sitzung am 22. März keine bundesweite Testpflicht eingeführt. Sie setzen bisher auf Freiwilligkeit. Nur Sachsen und Berlin schreiben bisher den Firmen in ihren Ländern Tests vor. Seit viele Schnelltests verfügbar sind, forderte Finanzminister Olaf Scholz (SPD), man solle über eine bundesweite Pflicht für die Unternehmen nachdenken. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eindeutig kostenlose Corona-Tests in den Unternehmen. "Die Selbstverpflichtung der Betriebe alleine reicht nicht", findet DGB-Chef Reiner Hoffmann. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich kritisch geäußert, was die Bemühungen der Firmen angeht.

Die Wirtschaft dagegen betont, fast jedes zweite Unternehmen teste bereits die Belegschaft oder wolle damit rasch anfangen. Eine Testpflicht lehnen die Verbände entschieden ab. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), wies Kritik an der Wirtschaft zurück. Die Politik wolle "eine Ersatzhandlung an den Unternehmen vornehmen, um Handlungsfähigkeit zu zeigen". Wenn die Politik mit ihrer Corona-Politik das Vertrauen der Wähler verliere, helfe es wenig, "mit Misstrauenserklärungen an die Unternehmen zu reagieren", sagte Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft.

Elke Ahlers vom WSI-Institut argumentiert, schon aus dem Arbeitsschutzgesetz ergebe sich eine Fürsorgepflicht der Betriebe. Demnach sei jeder Arbeitgeber verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen und diese an neue Entwicklungen anzupassen. Außerdem müsse die Firma die Kosten tragen. Durch eine Einbindung der Betriebsärzte könnten in Unternehmen auch Tests verwendet werden, die für Laien nicht zugelassen sind.

Das Robert-Koch-Institut führe die hohen Corona-Fallzahlen zunehmend auch auf Häufungen im betrieblichen Umfeld zurück. "Wenn Infektionsketten am Arbeitsplatz unerkannt bleiben, bringen die Beschäftigten das Virus mit nach Hause in ihre Familien", warnt Ahlers.