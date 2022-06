Für viele Soloselbständige dauert die Krise an

Viele der etwa zwei Millionen Soloselbständigen in Deutschland fühlen sich vom Staat im Regen stehen gelassen.

Von Felicitas Wilke

Ziemlich genau 20 Jahre lang spurtete Jonas Engelmeier, 39, von einer Großveranstaltung zur nächsten. Der Mann aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen war als selbständiger Veranstaltungstechniker bei den Olympischen Spielen in Sotschi, er sorgte für Spezialeffekte beim Eurovision Song Contest. Dann kam die Corona-Pandemie und ließ seine Auftragslage einbrechen, "auf null", wie er sagt. Heute fährt Engelmeier schwere Traktoren, mäht Rasenflächen oder schneidet Zäune frei: Er arbeitet jetzt als angestellter Gärtner. "Die Krise hat gezeigt, dass kleinere Selbständige in Deutschland keinerlei Wertschätzung erhalten", sagt Engelmeier.