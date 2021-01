Die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt am Main: Konzernweit sollen brutto 10 000 Stellen wegfallen.

Von Meike Schreiber

Die neue Commerzbank-Führung hat die Details ihrer neuen Strategie festgezurrt. Nach Medienberichten gab das Institut am Donnerstagnachmittag per Pflichtmitteilung die Eckpunkte der neuen Strategie bekannt: Konzernweit sollen brutto 10 000 Stellen wegfallen, das ist jeder dritte Arbeitsplatz. Zudem werde die Bank ihr Filialnetz von derzeit 790 auf 450 Standorte verkleinern und ihre digitalen Angebote für Kunden deutlich ausbauen. Nach SZ-Informationen sollen auch das Auslandsgeschäft und das Kapitalmarktgeschäft beschnitten werden.

Es ist der fünfte Umbau des Geldhauses in zehn Jahren. Die Aktie der Commerzbank drehte mit rund 2,5 Prozent ins Plus, obwohl die Eckpunkte wenig überraschend sind: Im Kern setzen der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof, seit Jahresanfang im Amt, und sein Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter damit um, was auch das frühere Führungsduo Martin Zielke und dessen Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann im Sommer 2020 beschließen wollten.

Gedacht waren die Einschnitte damals als eine Art Befreiungsschlag, nachdem der Bund und Großaktionäre Kritik an der dauerhaft zu niedrigen Profitabilität der Bank geübt hatten. Allerdings trauten die Anteilseigner offenbar Zielke und Schmittmann die Umsetzung nicht mehr zu, weswegen beide kurz darauf zurücktraten. Auf Schmittmann folgte kurz darauf der frühere Landesbanker Vetter, der sich dann für den früheren Allianz-Manager Knof als Vorstandschef entschied. Beide haben den Ruf, harte Entscheidungen zu fällen, woran es bei der Commerzbank in den vergangenen Jahren gehapert hatte.

Für das Geschäftsjahr 2024 strebt die Commerzbank nun eine Eigenkapitalrendite von 6,5 bis 7 Prozent an. Die Kosten im Jahr 2024 sollen im Vergleich zu den erwarteten Zahlen für 2020 um 1,4 Milliarden Euro beziehungsweise rund 20 Prozent sinken. Demgegenüber würden die Erträge weitgehend stabil erwartet. Der Vorstand habe dem Aufsichtsrat den Entwurf vorgelegt, der ihn am 3. Februar beschließen will. Künftig stünde "Profitabilität vor Wachstum", etwa, wenn es um den effizienten Einsatz von Eigenkapital oder die Preise für Produkten geht. Die vergangenen Jahre war die Commerzbank zum Beispiel mit einem kostenlosen Girokonto und günstigen Konditionen im Kreditgeschäft auf Kundenfang gegangen, das könnte sich nun ändern.

Knof macht nun das, was viele neue Chefs zu Beginn tun: Er bereinigt das Geldhaus um einige Altlasten und bucht Kosten für den Konzernumbau und Kreditausfälle in die Bilanz 2020. Analysten rechnen daher im Durchschnitt mit 2,65 Milliarden Euro Verlust für das vergangene Jahr. Details zu Zahlen und Strategie folgen auf der Bilanzpressekonferenz am 11. Februar. "Die Commerzbank muss die Ertragslage stabilisieren und verbessern", schrieb Volker Brühl, Professor am Center for Financial Studies an der Goethe-Universität Frankfurt, auf Twitter. Allein Kostensenkungen würde nicht reichen.