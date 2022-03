Von Harald Freiberger

Am Montagmorgen ging es genauso schlimm weiter, wie es am Freitagabend aufgehört hatte: Gleich zum Börsenstart stürzte der Deutsche Aktienindex (Dax) um mehr als vier Prozent ab, am Freitag war er mit einem Minus von 4,4 Prozent aus dem Handel gegangen. Ein Verlust von fast zehn Prozent an zwei Tagen - das bedeutet an der Börse Alarmstufe rot. Die Aktienmärkte hatten zunächst relativ verhalten auf den Kriegsausbruch in der Ukraine reagiert. Manchen war das angesichts der humanitären und emotionalen Katastrophe schon ein Beleg für den Zynismus der Börse, an der es den alten Spruch gibt, wonach man Aktien kaufen soll, wenn die Kanonen donnern.