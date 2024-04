Durch einen Zusammenschluss von BHP und Anglo American würde der weltgrößte Kupferabbaukonzern entstehen. Zehn Prozent der Einnahmen aus der weltweiten Kupferproduktion würde das Unternehmen dann abschöpfen. Der Deal wäre eine der größten Übernahmen in der Branche seit Jahren. BHP bietet den Anglo-American-Aktionären 25,08 Pfund pro Aktie, wie der weltgrößte Bergbaukonzern am Donnerstag mitteilte. Die Eisenerz- und Platin-Sparte von Anglo in Südafrika sollen vorher ausgegliedert werden. Am Donnerstagvormittag legten die Aktien von Anglo American an der Londoner Börse um gut 13 Prozent zu. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, ein unverbindliches Angebot von BHP erhalten zu haben, das geprüft werde. Zu früheren Berichten über Vorgespräche mit Anglo American wollte sich BHP nicht äußern.

"Es geht hier nur um Kupfer"

Der Anglo-American-Konzern, dem 85 Prozent des Diamantengeschäfts von De Beers gehören, hatte am Mittwoch zum Börsenschluss eine Marktkapitalisierung von 37,7 Milliarden Dollar. Der um Kostensenkungen ringende Bergbauriese hatte nach einem Einbruch des Jahresgewinns um 94 Prozent Ausgabenkürzungen und sinkende Produktionsmengen angekündigt. Das Unternehmen leidet unter einem Nachfragerückgang bei den meisten Metallen und musste für seine Diamantensparte eine Wertberichtigung von 1,6 Milliarden Dollar vornehmen. Anglo hat Minen unter anderem in Chile, Südafrika, Brasilien und Australien. Der wesentlich größere BHP-Konzern, der vor allem Eisenerz, Kupfer, Nickel, Kali und Kohle abbaut, kam am Mittwoch auf eine Marktkapitalisierung von rund 149 Milliarden Dollar. Sollte der Deal mit Anglo American zustande kommen, wäre dies nach dem Kauf von Oz Minerals 2023 die zweite große Übernahme von BHP innerhalb eines Jahres.

BHP hat bis zum 22. Mai Zeit, ein bindendes Angebot abzugeben. "Es geht hier nur um Kupfer", sagte Ben Cleary, Portfoliomanager bei Tribeca Investment Partners. "Das ist ein gutes Geschäft für BHP." Durch die Übernahme von Anglo würde BHP an mehr Kupfer und Kali herankommen. Die Kupferproduktion der beiden Konzerne zusammen würde sich auf 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr belaufen. Der Kupferpreis an der London Metal Exchange ist in diesem Jahr bereits um 15 Prozent gestiegen und liegt nur knapp unter der 10.000-Dollar-Marke pro Tonne.