Laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) waren die meisten der 18 000 Apotheken in Deutschland am Mittwoch geschlossen.

Von Simon Sales Prado, Berlin

Marianne Valk steht nicht in ihrer Apotheke, sie steht davor. Es ist ein Mittwoch in Berlin, an sich ein ganz normaler Wochentag, aber heute bleibt die Eingangstür geschlossen, das Licht aus. Neben der Apothekerin hängt ein Plakat mit Forderungen an die Politik, in der Hand hält sie eine Einladung zu einem Aufruf zu einer Demonstration.