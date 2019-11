Schon kurz nach neun, Peter Nagel, 57, ist in Eile. Ein grauer Novembermorgen, vier Grad über null. Auf der Wasserburger Landstraße, einer der meistbefahrenen Verkehrsadern Münchens, löst sich der tägliche Stau allmählich auf. Nagel steht mit seinem schwarzen 5er BMW Touring an einer Zapfsäule bei Aral. Längst strömt Diesel in den Tank. Wenig los bei Aral. Von den zwölf Zapfsäulen der Station sind gerade nur zwei belegt. Der Liter kostet hier zurzeit 1,289 Euro.