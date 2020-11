Von Thomas Öchsner

Beamte gelten bei der Altersversorgung als privilegiert. Ihre Pensionen können leicht doppelt so hoch sein wie die Rente. Und dabei haben die Staatsdiener nicht einmal einen Cent in ihre Altersvorsorge selbst eingezahlt. Diese Meinung ist in Deutschland weit verbreitet. Aber sind die Pensionen wirklich so hoch? Und kann man das einfach so - die Rente mit der Versorgung der Beamten, Richter und Soldaten vergleichen?