Es war ein völlig überraschender Rücktritt: Am Freitagnachmittag meldete der Münchner Agrarkonzern Baywa in einer kurzen Pflichtmitteilung, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Josef Lutz sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt. Vorausgegangen war eine Aufsichtsratssitzung, in der ihm die anderen Mitglieder des Kontrollgremiums die Gefolgschaft verweigert hatten. Dabei ging es um mutmaßliche Verstöße des Vorstandschefs Marcus Pöllinger gegen Richtlinien der Corporate Governance, also der guten Unternehmensführung. Lutz hatte deswegen die außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen.