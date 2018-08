7. August 2018, 20:06 Uhr Automobilindustrie Saudis steigen bei Tesla ein

Der saudische Staatsfonds hat sich einen Milliardenanteil am Elektroauto-Pionier Tesla gesichert.

Gleichzeitig zum Bekanntwerden der Nachricht sorgt Firmen-Chef Elon Musk für Verwirrung. Er twittert, er könne das Unternehmen von der Börse nehmen.

Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF hat eine milliardenschwere Beteiligung am US-Elektroautohersteller Tesla aufgebaut. Der Fonds halte drei bis fünf Prozent am Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, berichtet die Financial Times. Damit hätte der Anteil einen Wert zwischen 1,7 Milliarden und 2,9 Milliarden Dollar. Der Staatsfonds verfügt über mehr als 250 Milliarden Dollar an Anlagegeldern und wäre einer der fünf größten Tesla-Aktionäre. Saudi-Arabien sucht für die hohen Gewinne aus der Ölförderung neue Anlagemöglichkeiten. An der Börse sorgte die Nachricht für einen steigenden Kurs, zuletzt stand die Tesla-Aktie mit über vier Prozent im Plus.

Tesla geht derzeit hohes Risiko mit seinem Hoffnungsträger Model 3. Die Produktion des ersten günstigeren Teslas für die breite Masse kostet enorm viel, lief bislang aber noch nicht wie erhofft. Zudem wetteten Spekulanten auf Kursverluste der Aktie.

Derweil sorgte eine Nachricht von Musk auf Twitter für Verwirrung. Danach erwägt er, den Elektroauto-Pionier von der Börse zu nehmen. Die Finanzierung eines solchen Vorhabens sei gesichert. Der Autobauer ist an der Börse aber mit etwa 60 Milliarden Dollar bewertet. Musk hält 20 Prozent an dem Unternehmen. Es war zunächst nicht klar, ob Musk die Erklärung ernst meint. Schließlich ist er auch für eher unzuverlässige Tweets bekannt. Vom Unternehmen liegt bislang keine Stellungnahme vor. Zumindest führte Musk seine Pläne auf Twitter weiter aus. Nach heftigen Reaktionen an der Börse wurde die Aktie zunächst vom Handel ausgesetzt, berichten amerikanische Medien übereinstimmend.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

In der Vergangenheit hat sich Musk zumindest immer wieder mit Börsen-Analysten angelegt. Deren Fragen bezeichnete er als langweilig. Auch auf Kritik von anderen Seiten reagiert er zunehmend dünnhäutig.