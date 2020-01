Erfurt (dpa/th) - Fans alter Autos sollen am Wochenende in Erfurt auf ihre Kosten kommen. Heute (9.00 Uhr) öffnet die Messe Oldtema, auf der in diesem Jahr nach Veranstalterangaben bis zum Sonntag rund 350 Aussteller vertreten sind. Neben zwei Messehallen werde auch der Außenbereich genutzt, sagte Veranstalter Klaus Werner. Gezeigt würden historische Autos, deren Baujahr teilweise bis in die 1930er Jahre zurückgehe, aber auch Motorräder. Vertreten seien Firmen, die alte Fahrzeuge restaurieren, sowie Anbieter von Zubehör und Ersatzteilen. Im vergangenen Jahr hatte die Schau, bei der sich auch Oldtimerclubs vorstellen, nach Veranstalterangaben rund 11 000 Besucher angelockt.